Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Gdzie 24.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (24.05 15:09) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim?

powiat brodnicki

Górzno ulica Gdynia 11.

24.05 od godz. 10:00 do 16:00

Górzno-Wybudowanie od 43 do 46, od 50 do 54, od 56 do 60, 64, 65, 67, 79, 179.

24.05 od godz. 10:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat bydgoski

Wilcza Góra, ul. Przyleśna, ul. Polna, ul. Polnego Wiatru

25.05 od godz. 9:00 do 13:00

powiat świecki

Kamionka, ul. Wesoła od numeru 1 do numeru 12, ul. Złota od numeru 12 do numeru 37, ul. Spacerowa od numeru 1 do numeru 19

25.05 od godz. 10:00 do 14:00