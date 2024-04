Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 1.05

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Brak zasilania w miejscowości Koronowo dla ulic. Tucholska: 20, 21, 22, 23, 24, 27, Promenady 8, 41, Droga do Różanny i 1, 2, 2a ze stacji transformatorowej Koronowo Promenada. 7.05 od godz. 8:00 do 10:00

Brak zasilania w miejscowości Osielsko ul. Jodłowa 1, 3, dz. 923/3. 7.05 od godz. 8:00 do 13:00

Brak zasilania w miejscowości Żołędowo ul. Krótka; Leśników; Sportowa 1, 2; Polna 32 - 45. 7.05 od godz. 7:00 do 14:00

Brak zasilania w miejscowości Dąbrowa Chełmińska ul. Konwaliowa 8, 10, dz. 231/31, dz. 231/37. 6.05 od godz. 8:00 do 13:00

Trzęsacz 10K, i przyległe. 6.05 od godz. 8:00 do 13:30

Brak zasilania w miejscowości Samociążek dla ulic. Spokojna 8, 10, 12, Olipijska 23, 25, 26, 33, Igrzyskowa 2, Przyjazna 1 i 9 oraz Wesoła 27 i 31 ze stacji transformatorowej Samociażek 6. 6.05 od godz. 7:00 do 15:00

Małociechowo numery: od 8 do 16, Luszkówko 14, 15, 16, i przyległe. 7.05 od godz. 7:00 do 15:30

Klonowo od numeru 148 do 151, i przyległe. 6.05 od godz. 8:00 do 15:30

Stara Rzeka 1 (leśniczówka), i przyległe. 8.05 od godz. 7:00 do 15:30

Ernestowo numery 16, 18, 20, 21, 22, i przyległe. 6.05 od godz. 7:00 do 15:30

Brak zasilania w miejscowości Gzin Dolny ul. Dolna 1, 2, 3, 5, 6, dz. 11/13. 9.05 od godz. 7:00 do 13:00

Aleksandrowo ul. Lisia numery: 11, 13, i przyległe. 8.05 od godz. 9:00 do 13:30

Bysław ul. Główna 34, i przyległe. 8.05 od godz. 9:00 do 12:30

Łowin numery: od 17 do 41 oraz 69, i przyległe. 7.05 od godz. 9:00 do 11:30

Sucha ul. Główna numery nieparzyste od 15 do 29, parzyste od 24 do 44, Kościelna 2, 4, 6, i przyległe.

9.05 od godz. 9:00 do 16:30

Zielonka 25A, i przyległe.

9.05 od godz. 10:00 do 13:30

Śliwice: ul. Sosnowa 2, 2A, 3, 6, 8, 9, 14, ul. Przytorowa 2, Śliwice Wybudowania 20, 21, 22, 23, 23A, dz. 689/2, 766/6, 689/16, 689/13 i przyległe.

9.05 od godz. 10:00 do 14:00

Sucha ul. Główna, Słoneczna, Kościelna, Leśna, os. Bieniek numery: 76, 83, i przyległe.

9.05 od godz. 13:00 do 16:30

powiat nakielski

Brak zasilania w miejscowości Mrocza dla ulic. Rzemieślnicza 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 oraz ulica Piotra 44 ze stacji transformatorowej Mrocza Osiedle młodych 2.

6.05 od godz. 10:00 do 15:00