Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 11.05

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat radziejowski

Łęgno 21, 25.

5.11 od godz. 8:30 do 10:30

Krotoszyn 2, 3, 4A, od 5 do 8, 10, 11, 40.

5.11 od godz. 9:00 do 11:00

Zagorzyce 39, 42, od 44 do 46, 46A, 47, 48, 50, DZ. 41/2, Zagorzyce--, Zagorzyce-147 (GPO).

5.11 od godz. 8:00 do 14:00

powiat brodnicki

Chlebowo od 3 do 5, od 7 do 9, od 11 do 13, od 15 do 17, 23, 24, od 26 do 29, 33, 35, 36, 38, Dzierzno 1, od 3 do 6, 17, 22, od 26 do 36, 38, 39, 43, 44, 148/2, 150/1, 167/7, 39/1, 74/2, 75/1, Rokitnica Nowa 31A, Rokitnica-Wieś 29, 30, 30A, 31.

5.11 od godz. 8:00 do 17:00