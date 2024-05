Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 23.05

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

Poczałkowo od 17 do 20, 22, 24, Poczałkowo , Poczałkowo-225/2 . 23.05 od godz. 8:00 do 12:00

Szembruczek od 29 do 31, 33, 35/4. 23.05 od godz. 9:00 do 15:00

Białochowo 1, 1A, 3, 4, 6, 7, od 9 do 11, od 14 do 16, 17A, 18, od 49 do 51, 75, 76, 76A, 76B, 77, 77C, 78, 79, 79A, 80, 83, 84, 0001-70/10 (GPO), 70/3. 23.05 od godz. 8:30 do 14:00

Toporzyszczewo od 36 do 38, 40, 41, 43, 44, od 46 do 48, Żabieniec 1, 1b, 10, 24, 28, 29, 29a, 30, 32. 23.05 od godz. 8:30 do 14:30

Skępe ulice Kolejowa 14, Mikołaja Kościeleckiego 3, Ogrodnicza 2, 6, 8, 10, 14, Ogrodowa 2A, 3, 5, 9, 10, 12, 13, od 15 do 18, 20, 22, Zabłotna 7, 9, 11, od 13 do 15, od 17 do 19, 24, 26, 28, 30, 32. 23.05 od godz. 8:00 do 11:00

Leonowo 1, 2, 19, 20, Leonowo---, Zielińsk od 43 do 45. 23.05 od godz. 11:00 do 15:00

Osięciny , Osięciny-312/1 (GPO), Pułkownikowo od 48 do 50, 55, Pułkownikowo--. 23.05 od godz. 8:00 do 12:00

Rakutowo 14, od 17 do 28, 77, 78, od 80 do 86, od 88 do 91, 91A, 92, OŚW.. 23.05 od godz. 11:00 do 14:00

Świerkowo 2, 4, 5, 5/A, od 6 do 8. 23.05 od godz. 8:00 do 11:00

Kosinowo OŚW., 108/14, 26/6, 39 obr.Kosinowo, Mostki 11A, Zuzałka 1, 2, 2E, 3, 3A, 3b, 3C, 4, 4A, 4B, 4C, od 5 do 8, 21, 36/4. 23.05 od godz. 12:00 do 14:00

Skępe ulice Al. 1 Maja 16, 20, 22, 24, 26, Kolejowa od 1 do 5, 7, 8, 10, 12, 16, 18, Mikołaja Kościeleckiego 1, Zabłotna 1A, 2, 4, 4A, 5, 6, 8, 10, 10A, 365, Zachodnia 4. 23.05 od godz. 11:00 do 14:00

powiat tucholski

Bruchniewo działka nr 790/14, i przyległe.

23.05 od godz. 7:00 do 15:30

Na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu w miejscowości: Krzywogoniec numery: od 1 do 23, od 40 do 47A, od 53 do 96, 136, 137, od 139 do 165 oraz 192, 193, 199, i przyległe. Prosimy o wyłączenie falowników przy instalacjach fotowoltaicznych, ponieważ uniemożliwiają one pracę agregatu. W przypadkach, gdy falownik nie zostanie wyłączony, ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie wyłączenie danego odbiorcy, aby przeprowadzić zaplanowane prace i zasilić pozostałych klientów.

27.05 od godz. 7:30 do 13:00

Szczuczanek, Krzywogoniec numery: od 24 do 39, od 48 do 52, 97, od 102 do 135 oraz 138, i przyległe.

27.05 od godz. 8:30 do 12:30