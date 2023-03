Wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 24.03

Czy są planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim 24.03? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 24.03. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (24.03 9:08) nie ma prądu w kujawsko-pomorskim? powiat golubsko-dobrzyński Białkowo od 1 do 4, 4 K, 5, 5A, 5B, 6, 7, 7A, 8, od 10 do 13, 13B, 14, 15, 15A, od 16 do 21, 21A, 21B, 21C, 22, 25, 25A, 26, 27, 102/4, 135, 174/1, 176/10, 176/11, 176/4, 177/11, 177/12, 260/7, 262, 486/1, 90/3, 97/8, 98/10, 98/12, 98/13, Białkowo-164/1, Sadykierz 1, 1b, od 2 do 5, 12, 14, 15, 17, 52, 55, 56, 264.

24.03 od godz. 8:00 do 14:00 Płonko od 16 do 23.

24.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat grudziądzki Plemięta 1, 44, 45, 47, 77, Wiktorowo od 3 do 8, 8A, od 10 do 18, 1/6.

24.03 od godz. 9:00 do 14:00 Zielnowo 62.

24.03 od godz. 9:00 do 14:00

powiat chełmiński Stolno 35, od 64 do 67, 124, 124C, 124E, 0013-240/10, 160/1, 240/14, 240/17, 240/9, 325/2, 6/2.

24.03 od godz. 9:00 do 12:00 powiat radziejowski Dobre 13, Dobre-Wieś od 9 do 12, 14, 15.

24.03 od godz. 8:00 do 14:00 Anusin 7, od 9 do 11, 14, 15, od 18 do 21, 23, ., Anusin--, Anusin-23/5 (GPO), Kaczewo-29/1 (GPO), Kaczewo-6/1 , Kaczewo , Kaczewo-10/2 (GPO).

24.03 od godz. 8:00 do 12:00 powiat rypiński Linne 1, 2, 4, 7, 24, 26, 49, 179, 186/3, Sadłowo 2, 3, DZ. 296/3.

24.03 od godz. 8:30 do 12:30 powiat lipnowski Turza Wilcza od 1 do 10, 10a, 11, 12, 160/6, 200/1.

24.03 od godz. 8:00 do 11:00

powiat toruński Osiek nad Wisłą ulica Wiślana 57 117, 118, 119A, 649/9.

24.03 od godz. 7:00 do 12:00

Zławieś Mała ulica Brzozowa 5.

24.03 od godz. 8:31 do 12:30 powiat włocławski Kubłowo 2, 80, Kubłowo Małe 1, 3, OŚW..

24.03 od godz. 9:00 do 13:00 Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim powiat brodnicki Janówko .

24.03 od godz. 10:00 do 14:00 powiat lipnowski Lipno ulica Jastrzębska 38, 40, 42, 42A, 44, 47, 53, 53A, 54, 55, 57, 59, Okrąg 51, 51/A, 52, 52A, 52G, 53, 53A, 53B, 55, 57, 68A, 69, 73, 73A, 73C, 74, 55/8, 57/4, 68/49, 68/51, Lipno-43/2 (GPO).

24.03 od godz. 10:00 do 14:00 Żabieniec, ul. Asfaltowa, ul. Leśna, ul. Słoneczna

28.03 od godz. 9:00 do 13:00 Czarny Las, od nr 22do nr 28, Ul. Długa od nr 16 do nr 35

31.03 od godz. 10:00 do 13:00

Włocławek Kolonia Dębice 1, 2, od 4 do 6, od 9 do 16, od 18 do 20, OŚW., pas drogowy, Kruszyn ulica Kazimierza Wielkiego 142.

24.03 od godz. 11:00 do 14:00 powiat włocławski Nowa Wola, ul. Dzikiej Róży 38,40

28.03 od godz. 10:00 do 14:00 Wolica, ul. Centralna od nr 1 do nr 41, ul. św. Piotra i Pawła 26, ul. Okrężna od nr 1 do nr 6,, ul. Ogrodowa od nr 1 nr 12

29.03 od godz. 10:00 do 14:00 powiat sępoleński Piaseczno, ul. Wyczółkowskiego 25, 23A, 16,, ul. Gojawiczyńskiej od nr 7A do 16, 16A oraz od 19 do 27, 38, 39,, ul. Gałczyńskiego od nr 11A do 30

29.03 od godz. 9:00 do 16:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

