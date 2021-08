Wyniki na żywo 2. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej, sezon 2021/22 [13-15 sierpnia]

NOWE Ekstraklasa szykuje się do sprzątania po odchodzącym prezesie PZPN. W ligowej spółce już żyją nadzieją na dialog i normalność...

Choć wybory w PZPN odbędą się dopiero za kilka dni, 18 sierpnia, już dziś w Ekstraklasie SA wyczuwalna jest… nadzieja. Na powrót do normalności, dyskusję i harmonijny rozwój. Bo tego brakowało przez ostatnie pięć lat, ustępujący prezes PZPN Zbigniew Boniek nie dostrzegał w ligowej spółce partnera i żył w przekonaniu, że ma patent na mądrość. Tymczasem, prawda jest nieco inna. Wiele z arbitralnie narzuconych przepisów okazało się nierynkowych (lub nieżyciowych) i nadaje się do poprawy. Oczywiste jest zresztą, że zawodowe kluby powinny mieć większy, i to znacznie, niż w ostatnim okresie wpływ na kształtowanie realiów, w których funkcjonują.