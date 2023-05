Wypadek motocyklisty. Policja szuka świadków zdarzenia [zdjęcia]

Służby informację o wypadku w miejscowości Augustynowo otrzymały w niedzielę (28.05.2023) przed godziną 15. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Ze wstępnych ustaleń wynika że 65-latek, jadąc motocyklem marki yamaha z kierunku Izbicy Kujawskiej, został wyprzedzony przez nn pojazd, który po wykonaniu manewru wyprzedzania wjechał bezpośrednio przed motocyklistę oraz poprzedzający go pojazd, po czym gwałtownie zwolnił. Chcąc uniknąć zderzenia, kierujący motocyklem zahamował i stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego wjechał do przydrożnego rowu. Motocyklista zabrany został do szpitala, gdzie okazało się, że odniósł obrażenia powyżej dni 7 - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.