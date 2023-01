Wypadek na Osowej Górze w Bydgoszczy. Kierowca wjechał w blok! [zdjęcia] Joanna Maciejewska

Do wypadku przy ul. Rekinowej w Bydgoszczy doszło 10 stycznia 2023. Samochód uderzył w budynek mieszkalny tuż przy klatce schodowej. Pomoc Drogowa Krystian Andruszczenko/Facebook Zobacz galerię (5 zdjęć)

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek 10 stycznia 2023 na Osowej Górze w Bydgoszczy. Kierowca osobówki zjechał z drogi i uderzył w budynek mieszkalny przy ulicy Rekinowej. Mężczyzna został przewieziony do szpitala.