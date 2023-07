Wypadek pod Włocławkiem. Trzy osoby w szpitalu, w tym 6-letnia dziewczynka. Zdjęcia

- Samochodami łącznie podróżowały cztery osoby. Trzy z pojazdu marki Audi zostały zabrane do szpitala w tym dziewczynka 6-lat - informuje st. kpt. Joachim Zefert , oficer prasowy Straży Pożarnej we Włocławku.

Wypadek we Włocławku. Wyjeżdżał z budowy i potrącił kobietę, która szła chodnikiem

BMW nie wyrobiło na zakręcie i uderzyło w słup we Włocławku. Miał ponad 3 promile

Zadaliśmy pytanie, oficerowi prasowemu Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, na temat tego zdarzenia. Jak otrzymamy odpowiedź zaktualizujemy artykuł.

Zobaczcie zdjęcia z miejsca wypadku w m. Brzezie

To kolejne w tym tygodniu zdarzenie drogowe we Włocławku i powiecie włocławskim. We wtorek policjanci na włocławskich drogach odnotowali osiem takich zdarzeń, w tym jeden wypadek.