Wypadek samochodowy zmienił życie 33-letniej Angeliki Krakowskiej z Brodnicy. "Momentami miałam ochotę krzyczeć z niemocy" Karina Knorps-Tuszyńska

33-letnia Angelika Krakowska z Brodnicy potrzebuje pieniędzy, aby kontynuować rehabilitację egzoszkieletem www.siepomaga.pl Zobacz galerię (3 zdjęcia)

- Droga, która przeszłam do tej pory była wyboista i pełna łez, ale dzięki mojemu samozaparciu i pomocy bliskich mi osób dotarłam już daleko - mówi nam 33-letnia Angelika Krakowska, która wskutek wypadku samochodowego nie może chodzić. Jest jednak szansa, aby chociaż w części wróciła do życia sprzed 30 sierpnia 2015 r. - tą szansą jest rehabilitacja egzoszkieletem. Niestety, jego cena jest barierą uniemożliwiającą Angelice Krakowskiej powrót do normalności. Za 5 dni kończy się zbiórka pieniędzy na rehabilitację tym robotem. Niestety, na razie zebrano jedynie 15 tys. zł, a cel do 132 tys. zł.