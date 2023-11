Wypadek w Broniewku w powiecie radziejowskim. Samochody w rowie, sprawca w szpitalu. Zdjęcia

Do wypadku doszło w czwartek 23 listopada, o godzinie 15.45. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 77-latek jadący toyotą, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. - Doprowadził do zderzenia, z prawidłowo jadącą ciężarówką z naczepą. Po uderzeniu samochody wpadły do rowów - relacjonuje asp. szt. Marcin Krasucki oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.

Zobacz zdjęcia: