Wypadek w Grudziądzu. Samochód przebił barierki i spadł do wody [zdjęcia]

Do poważnego wypadku doszło w sobotę (29 sierpnia) w nocy. Samochód przebił barierki w rejonie elektrowni wodnej przy Al. 23 stycznia i spadł kilka metrów w dół, do ujścia Trynki do Wisły.

Do zdarzenia doszło po godz. 2 w nocy w okolicy Błoni Nadwiślańskich w Grudziądzu. Citroen, tuż za zjazdem z ronda u zbiegu Al. 23 stycznia i Portowej, zjechał z jezdni, przebił metalowe bariery i runął kilka metrów w dół, do ujścia Trynki do Wisły. Zobacz galerię (16 zdjęć) Na miejsce pojechali strażacy z obu grudziądzkich jednostek, policjanci i Zespół Ratownictwa Medycznego. Nikomu z podróżujących citroenem nic się nie stało, choć zdarzenie wyglądało bardzo groźnie, a samochód został mocno zniszczony. Służby nie zdołały usunąć rozbitego samochodu. Prowizorycznie zabezpieczono tylko uszkodzone barierki, a auto pozostawiono w kanale. Akcja wyciągania wraku będzie najprawdopodobniej prowadzona w ciągu dnia.