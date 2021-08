Wypadek w Szabdzie w powiecie brodnickim. Ranny został 39-latek

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 23 sierpnia ok. g. 9 w Szabdzie w gminie Brodnica. Policjanci, którzy pojechali na miejsce zdarzenia wstępnie ustalili, że kierujący nissanem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i najechał na tył peugeota, który oczekiwał na możliwość skrętu w lewo. Wskutek zderzenia 39-letni kierowca peugeota został ranny.

Policjanci zabrali prawo jazdy 18-latkowi, który kierował nissanem.

Trwa wyjaśnianie okoliczności oraz dokładnej przyczyny tego zdarzenia.