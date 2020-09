Wypadek w Tryszczynie pod Bydgoszczą. Kierowca uderzył w drzewo i trafił do szpitala [zdjęcia]

W piątek, 4.09, w Tryszczynie (powiat bydgoski) na drodze krajowej 25 doszło do groźnego wypadku.- Kierujący volkswagenem LT nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo - informuje st. asp. Piotr Duziak z KWP w Bydgoszczy. W wyniku wypadku kierowca trafił do szpitala. Pasażerowi samochodu nic się nie stało. Obaj byli trzeźwi.

