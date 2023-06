Wyścig rowerowy w Solcu Kujawskim. Padł rekord frekwencji [zdjęcia]

Wyścig cieszył się sporym zainteresowaniem - wystartowało 213 młodych miłośników aktywności rowerowej, co jest frekwencyjnym rekordem tej imprezy.

Wyścigi rozegrano w czterech kategoriach wiekowych, z elektronicznym pomiarem czasu. Zawodnicy startowali pięcioosobowymi liniami w 10-sekundowych odstępach, by zachować należyte bezpieczeństwo. Dopisała nie tylko frekwencja ale również pogoda, która była idealna do startów. Przed wyścigiem każdy uczestnik otrzymał pakiet startowy (w skład którego wchodziły: wydany specjalnie na tą imprezę breloczek, voucher do lodziarni, woda oraz baton) oraz pamiątkowy medal po ukończonym wyścigu. Najlepsze trojki w swoich kategoriach otrzymały ponadto medale za miejsca 1-3 oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy mogli poczęstować się pysznym ciastem czy wziąć udział w animacjach.

Czołowe lokaty w poszczególnych kategoriach zajęli: