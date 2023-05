Wyśmienite biegi Polaków na koniec PŚ w Poznaniu! Drugie złoto Klatt i Wiśniewskiej

Po dwie polskie osady oglądaliśmy w finałach C2 500 metrów kobiet i mężczyzn. W gronie pań Katarzyna Szperkiewicz i Julia Walczak zajęły szóste miejsce, a Amelia Braun i Sylwia Szczerbińska były ósme. Medale w olimpijskiej konkurencji zdobyli natomiast nasi kanadyjkarze. Na najniższym stopniu podium stanęli Aleksander Kitewski i Norman Zezula, dla których po srebrze przed dwoma tygodniami w Szeged to drugi z rzędu medal PŚ. Dla tego duetu to także drugie w tym sezonie zwycięstwo nad inną polską parą (partnerem Polskiego Związku Kajakowego jest LOTTO). Dwójka Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak, aktualni wicemistrzowie świata i Europy w C2 500 metrów, w niedzielnym finale była piąta.

W niedzielnych biegach medalowych zobaczyliśmy łącznie 22 naszych reprezentantów. Jako pierwsze do walki o podium w C1 500 metrów stanęły Patrycja Mendelska i Justyna Dorozińska, jednak ostatecznie zajęły one odpowiednio siódme i ósme miejsce. Za podium tej konkurencji uplasowali się także ich reprezentacyjni koledzy. Szósty w C1 500 metrów mężczyzn był Oleksii Koliadych, mistrz świata w C1 200 metrów, a ósmą pozycję zajął Arsen Śliwiński.

– Ciężko do siebie porównać te dwa finały. Na pewno wyścigi olimpijskie są cięższe do wygrania, co poczułyśmy dziś na finiszu biegu. Wiedziałam, że podczas tego wyścigu musi być spokój. Udało mi się go zachować, a potem „cisnęłyśmy”, ile sił do końca. Tak jak w Szeged, znów wygrałyśmy z inną polską osadą. Wraz z Heleną mamy nadzieję, że będą nam dane kolejne starty w tej konkurencji – liczy Klatt, zawodniczka AZS AWF Poznań.

– Analizując na chłodno, to był nasz bardzo dobry start. W PŚ w Poznaniu popłynęliśmy z nią po raz pierwszy w tym roku w K2 500 metrów, wspólnie zeszłyśmy tylko dwa razy na treningi na krótkie odcinki. Myślę, że na ten moment reprezentujemy wysoki poziom, wszystko odbywa się zgodnie z założeniami naszymi i trenera. Fajnie, że z drugą polską dwójką wskoczyłyśmy na dwa najwyższe miejsca medalowe. To daje dużo optymizmu dla naszej reprezentacji na Igrzyska Europejskie czy MŚ w Duisburgu – uważa z kolei Naja.