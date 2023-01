Wysoka forma Polaków na otwarcie ME w short tracku w Gdańsku

Gdańsk znów na trzy dni stał się europejską stolicą short tracku. Po raz drugi na przestrzeni ostatnich lat gości on najlepszych łyżwiarzy szybkich Starego Kontynentu z krótkiego toru.

– Dwa lata temu dostaliśmy do organizacji poprzednią edycję mistrzostw, którą Międzynarodowa Unia Łyżwiarska (ISU) oceniła nas bardzo wysoko. W zeszłym roku odnieśliśmy kolejny sukces organizacyjny w związku z mistrzostwami juniorów. Teraz wreszcie mamy ME z pełną oprawą i kibicami na trybunach – nie ukrywa radości Rafał Tataruch, prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. – Zawsze mamy wysokie oczekiwania wobec naszych zawodników, ale nie wywołujemy nadmiernej presji. Wiemy, że dadzą z siebie wszystko i mamy nadzieję, iż to pozwoli im na zdobycie medali – dodaje.

W 2021 roku nasi reprezentanci zakończyli imprezę na Pomorzu ze srebrnym medalem Natalii Maliszewskiej na 500 metrów. Tym razem może być jeszcze lepiej, zwłaszcza że na początku tego sezonu radzą sobie wyśmienicie, a pomocne może się okazać wsparcie trybun. W Pucharze Świata jednym z najlepszych zawodnikiem na 500 metrów stał się Diane Sellier, a w półfinałach tego cyklu regularnie oglądamy Gabrielę Topolską czy Nikolę Mazur.