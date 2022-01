Wysokie mandaty podziałały na kierowców w Kujawsko-Pomorskiem jak płachta na byka?

Jak informuje nas kom. Robert Jakubas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – od 1 do 26 stycznia na kujawsko-pomorskich drogach doszło do 48 wypadków, to jest o 12 więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Rany odniosło 50 osób, o 12 więcej. Na szczęście mniej mamy zabitych – teraz są to 4 osoby, w porównaniu do 7 u ubiegłym roku.

- Robimy co w naszej mocy, aby bezpieczeństwo poprawiło się. To nie tylko mandaty. Komendant wojewódzki kieruje coraz więcej wniosków o zatrzymanie kierowcom uprawnień i skierowanie ich na sprawdzenie kwalifikacji. Tego jest naprawdę dużo – dodaje komisarz Jakubas.