Błędy w pytaniach egzaminacyjnych na prawo jazdy. Posypały się dymisje w komisji weryfikacyjnej

W skali kraju pokrzywdzonych zostało 20 osób, kandydatów na kierowców, którzy uzyskaliby pozytywny wynik egzaminu, gdyby prawidłowo udzielona odpowiedź na wadliwe pytanie nie została była zaliczona jako błędna. Otrzymają one specjalne wiadomości e-mail ze stosowną informacją i ze wskazaniem procedury zaskarżenia wyniku egzaminu. Egzamin będzie powtórzony bez konieczności wnoszenia opłaty przez kandydata na kierowcę.

- W ośmiu spośród tych pytań został stwierdzony błąd. Zostały one wycofane z systemu. Wadliwe pytania nie mogą już zostać wylosowane przez kandydatów na kierowców - wyjaśnia Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury.

W poniedziałek 24 stycznia systemy teleinformatyczne Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zostały uzupełnione o nowe pytania w celu ich zastosowania podczas części teoretycznej egzaminów państwowych na prawo jazdy . Pytania przygotowała Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zlecił kontrolę w Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych oraz w Departamencie Transportu Drogowego MI. Kontrola zakończyła się 27 stycznia. Odwołano przewodniczącego oraz jednego z członków Komisji. Wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

Sprawą zajmie się prokurator

Sprawozdanie pokontrolne wykazało, że zaangażowanie innych instytucji niż wewnętrzne organy kontrolne Ministerstwa Infrastruktury może okazać się niezbędne dla całkowitego wyjaśnienia sprawy oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które doprowadziły do tej sytuacji. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk skierował do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wskazane w sprawozdaniu pokontrolnym osoby.