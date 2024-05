"Wyspa rozbitków" na plaży w Rudniku w Grudziądzu? Tak! To odnowiony plac zabaw dla dzieci. Zobaczcie zdjęcia

Plaża miejska w Rudniku jest jedną z najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców i gości spoza Grudziądza. Jest dość duża, a kąpielisko od połowy czerwca jest już strzeżone przez ratowników wodnych do końca wakacji. Znajduje się tu wiele atrakcji, a wśród nich m. in.

By podnieść atrakcyjność miejsca Miejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku w tym sezonie postawił na to, by większą frajdę zrobić zwłaszcza dzieciom. Właśnie zostały wymienione nowe zabawki i urządzenia na placu zabaw, który znajduje się przy wypożyczalni sprzętu wodnego. Teraz to "wyspa rozbitków". Zabawki są bezpieczne, drewniane z elementami metalowymi a wśród nich statek, domki, kapitan, skrzynia ze skarbami (zabawkami do piasku), a także zabawki zręcznościowe. Nowością i hitem są hamaki, które - jak zaznacza administracja - są przeznaczone tylko dla dzieci!