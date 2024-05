Trwają już ostatnie przygotowania do sezonu letniego na plażach w Grudziądzu. Będzie nowa atrakcja

Choć poślizg na przebudowie Ośrodka Wypoczynkowego "Delfin" w Białym Borze w gminie Grudziądz jest dość spory, to wreszcie widać jak dużo zostało już wykonane. Efekt? "Wow"! Zobaczcie w naszej…

- W tej chwili też trwa montaż nowych zabawek i urządzeń na placu zabaw w Rudniku. Chcieliśmy go jeszcze bardziej urozmaicić. W tym sezonie absolutnym hitem są hamaki, które są oblegane zarówno przez dzieci jak i dorosłych - mówi Izabela Piwowarska. - Sprawdziły się już w "majówkę" podczas której też mieliśmy jak dotąd rekordowe obłożenie domków kempingowych sięgających 90 procent. I dodaje: - Przed nami jeszcze ostatnie prace i zakupy, które z pewnością poniosą atrakcyjność miejskiej plaży w Rudniku, gdzie będzie jeszcze bardziej nowocześnie.

Główny hit: nowa, wielka atrakcja plażowa, z której ucieszą się zwłaszcza maluchy niebawem dotrze do Grudziądza. Na razie MORiW nie zdradza szczegółów. - Niech to pozostanie niespodzianką - mówi Izabela Piwowarska.

Także wypożyczalnia sprzętu wodnego będzie funkcjonowała przy nowej stanicy żeglarskiej , która powstaje przy plaży "dzikiej" . Jak zauważa dyrektor Piwowarska, to może być pierwszym krokiem do ożywienia tego miejsca i kolejnych inwestycji w tę plażę.

Od 1 maja autobusem dojedziemy do plaży w Rudniku i Tarpnie. Ruszają linie sezonowe

Powstanie pięć nowych pomostów przy miejskich plażach

Przypomnijmy, że w weekendy już zostały uruchomione linie autobusowe dojeżdżające do plaży miejskiej w Rudniku i do "Delfina" oraz do "tarpiny".