Wystartowały Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie. Adrianna Sułek: Jestem zachwycona

Zawody w Warszawie były pierwszą tegoroczną eliminacją cyklu. Kolejne odbędą się w maju i czerwcu w piętnastu województwach, a następnie najlepsi wystartują we wrześniu w wielkim finale, który zaplanowany jest w Toruniu. Przed rokiem w eliminacjach wojewódzkich oraz wielkim finale w Warszawie wystartowało ponad dziesięć tysięcy dzieci. W tym roku frekwencja powinna być jeszcze wyższa, bo program został rozszerzony o biegi przełajowe, a także cykl zajęć dla młodszych dzieci pod hasłem #ZacznijOdLekkiej. W „Lekkoatletycznych Nadziejach Olimpijskich” biorą udział dzieci w wieku dziesięciu i jedenastu lat.

– Pogoda dopisała i to jest najważniejsze, a wystarczy popatrzeć na szczęśliwe twarze dzieciaków, by widzieć, że bawią się tutaj sportem. Wielu z nich stawia swoje pierwsze kroki w lekkoatletyce. Widać, że było warto. To jest dopiero pierwsza eliminacja w tej tegorocznej edycji, a przed nami kolejne w piętnastu województwach, a potem finał w Toruniu i mam nadzieję, że kolejne dzieciaki, zachęcone tą imprezą, trafią nie tylko na stadiony lekkoatletyczne, ale i do różnych innych sportów – mówił podczas otwarcia cyklu Tomasz Majewski, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej, dwukrotny mistrz olimpijski w pchnięciu kulą.

Obecna w Warszawie Adrianna Sułek, czołowa polska lekkoatletka, specjalistka w wielobojach podkreśliła, że „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie” to świetny pomysł, by zachęcić dzieci do uprawiania sportu.