Wystawa Łukasza Gwiździela w sępoleńskiej bibliotece [zobacz zdjęcia]

Wystawa Łukasza Gwiździela to krótkie podsumowanie dziesięcioletniej przygody z fotografią przyrody, która rozpoczęła się od robienia spontanicznych zdjęć podczas spacerów po lesie do prowadzonej strony internetowej nadleśnictwa. Obecnie fotografia przyrodnicza Łukasza to wysoka pólka, nie tylko od strony przygotowania do samej sesji dzikiej natury, ale też i jego osiągnięcia. Do ostatnich wielkich wyróżnień należy zdobycie nagrody w 57. edycji Wildlife Photographer of the Year - to konkurs fotografii przyrodniczej uznawany za najbardziej prestiżowy na świecie.

Więcej o Łukaszu, osiągnięciach i samej przygodzie z aparatem można się dowiedzieć, odwiedzając stronę: www.lukaszgwizdziel.pl.