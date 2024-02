Wystawa makiet kolejowych w Grudziądzu, 3 lutego 2024

Była to pierwsza taka wystawa po dłuższej przerwie zorganizowana w Grudziądzu. Przerwa wynikała między innymi z pandemii COVID-19.

Zobaczyliśmy też "zabytkowy" sygnalizator świetlny

Pociągi w skali H0 w Grudziądzu

Na ekspozycji obejrzeć mogliśmy makiety kolejowe wykonane w skali H0 czyli 1:87, z rozstawem szyn 16,5 milimetra. Choć trudno w to uwierzyć, to pierwsze takie modele powstały już w 1935 roku. Dziś jest to najbardziej popularna skala modelarstwa kolejowego, będąca kompromisem między miniaturyzacją modeli, a możliwością oddania szczegółów ich budowy. Jedną z najbardziej znanych w naszym kraju firm produkujących modele kolejowe w tej skali jest "Piko".