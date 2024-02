Nowy przystanek kolejowy Grudziądz - Śródmieście gotowy i wyremontowany most na odcinku Grudziądz - Dragacz. Ponownie jeżdżą pociągi

Nowy przystanek Grudziądz - Śródmieście jest zlokalizowany w sąsiedztwie wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Chełmińskiej. Mogą z niego korzystać pasażerowie udający się m.in. w kierunku Laskowic, Bydgoszczy oraz do stacji Grudziądz i Brodnicy. Peron jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. - Jest wygodne wejście i antypoślizgowa nawierzchnia ze ścieżkami naprowadzającymi - wyjaśnia Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP PLK. - Peron jest wysoki co umożliwia dogodne wejście do pociągu.

Ponadto na nowym przystanku Grudziądz - Śródmieście znajdują się:

wiata

ławki

gabloty informacyjne z rozkładem jazdy

czytelne oznakowanie