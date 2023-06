Wywalczył awans i odchodzi z klubu. Olimpia Grudziądz zmienia trenera!

O przyszłość trenera kilka dni temu zapytaliśmy prezesa Tomasza Asenskiego. Odpowiedź była enigmatyczna. - Mamy podpisaną umowę do 30 czerwca 2023 roku. Umówiliśmy się, że po awansie usiądziemy do rozmów i zastanowimy się co dalej. To nie będzie długo trwało - powiedział nam szef Olimpii.

Decyzja faktycznie zapadła szybko i we wtorek okazało się, że kontrakt z doświadczonym szkoleniowcem nie będzie przedłużony. Czy to niespodzianka? Sam szkoleniowiec po sezonie dał do zrozumienia, że czas odpocząć. - Jestem zmęczony, dużo mnie to zdrowia kosztowało. Niech ten awans będzie ostatnim w mojej karierze, ale dobrze, że stał się w fajnym mieście i w fajnymi ludźmi. Będę się zastanawiał, ale może zostawić pole młodszym - przyznał po decydującym meczu z Błękitnymi Stargard.

Bogusław Baniak pojawił się w Grudziądzu rok temu, gdy drużyna była w rozsypce, a jej przyszłość niepewna. Zbudował jednak skład, który miał najlepsze wyniki, licząc nie tylko grupę 2., ale wszystkie grupy III ligi. Po dwóch latach przerwy Olimpia wróciła do II ligi. Wiemy już, że zagra w tych rozgrywkach pod wodzą nowego trenera.