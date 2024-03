Wyższe emerytury matczyne - oto kwota po waloryzacji. Coraz więcej wniosków o świadczenie Mama 4 plus w Kujawsko-Pomorskiem

Od 1 marca 2019 roku obowiązują tzw. emerytury matczyne. Mogą być przyznane matce, która urodziła i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę - ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci. Świadczenie należy się nie tylko w przypadku wychowywania własnych dzieci, ale także w razie wychowywania dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

- O świadczenie Mama 4 plus to mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, mężczyzn 65 lat. Tzw. emerytura matczyna przysługuje wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce. Uzyskanie prawa do świadczenia nie jest związane z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne - wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.