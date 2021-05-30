XIV Chełmińskie Regaty Smoczych Łodzi. Zobacz zdjęcia, sprawdź wyniki

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Po raz 14 wioślarze rywalizowali w Chełmińskich Regatach Smoczych Łodzi. Zawody odbyły się na jeziorze Starogrodzkim w Chełmnie.
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Po raz 14 wioślarze rywalizowali w Chełmińskich Regatach Smoczych Łodzi. Zawody odbyły się na jeziorze Starogrodzkim w Chełmnie. Rafał Przybylski
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Po raz 14. wioślarze rywalizowali w Chełmińskich Regatach Smoczych Łodzi. Zawody odbyły się na jeziorze Starogrodzkim w Chełmnie.

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Po raz 14. wioślarze rywalizowali w Chełmińskich Regatach Smoczych Łodzi. Zawody odbyły się na jeziorze Starogrodzkim w Chełmnie.

WYNIKI XIV CHEŁMIŃSKICH REGAT SMOCZYCH ŁODZI

za www.sportowechelmno.pl

KATEGORIA SPORT 200 M

  • 1. GDAŃSKIE LWY SENIOR
  • 2. AMBER SZCZECIN
  • 3. KOMENDA POWIATOWA POLICJI CHEŁMNO
  • 4. STIEGELMEYER CHEŁMNO
  • 5. DRAKEN IŁAWA
  • 6. MEDOS CHEŁMNO
  • 7. OKSW OLSZTYN
  • 8. HUSARIS GDAŃSK

KAT. OPEN 1 000 M (MEMORIAŁ DANIELA BRYDY)

  • 1. GDAŃSKIE LWY SENIOR
  • 2. DRAGON CHEŁMNO
  • 3. STIEGELMEYER CHEŁMNO
  • 4. AMBER SZCZECIN
  • 5. GDAŃSKIE LWY JUNIOR
  • 6. OKSW OLSZTYN
  • 7. DRAKEN IŁAWA
  • 8. HUSRARIS GDAŃSK
  • 9. KOMENDA POWIATOWA POLICJI CHEŁMNO
  • 10. 3 BDM CHEŁMNO
  • 11.DRAKO WAŁCZ
  • 12.GRÓDEK
  • 13.MALBORSKIE SMOKI NOGATU MALBORK
  • 14.SS MALBORK

KAT. AMATOR 200 M

  • 1. PIOTR BUDOWNICZY
  • 2. TROPS WOJT-BUD
  • 3. SŁODKI SMOK MALBORK JUNIOR

KAT. FAN 200 M

  • 1. GDAŃSKIE LWY JUNIOR
  • 2. 3 BDM CHEŁMNO
  • 3. DRAKO I WAŁCZ
  • 4. GRÓDEK
  • 5. DRAKO II WAŁCZ
  • 6. MALBORSKIE SMOKI NOGATU MALBORK

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Po raz 14 wioślarze rywalizowali w Chełmińskich Regatach Smoczych Łodzi. Zawody odbyły się na jeziorze Starogrodzkim w Chełmnie.
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