XIV Chełmińskie Regaty Smoczych Łodzi. Zobacz zdjęcia, sprawdź wyniki

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Po raz 14. wioślarze rywalizowali w Chełmińskich Regatach Smoczych Łodzi. Zawody odbyły się na jeziorze Starogrodzkim w Chełmnie.
WYNIKI XIV CHEŁMIŃSKICH REGAT SMOCZYCH ŁODZI
za www.sportowechelmno.pl
KATEGORIA SPORT 200 M
- 1. GDAŃSKIE LWY SENIOR
- 2. AMBER SZCZECIN
- 3. KOMENDA POWIATOWA POLICJI CHEŁMNO
- 4. STIEGELMEYER CHEŁMNO
- 5. DRAKEN IŁAWA
- 6. MEDOS CHEŁMNO
- 7. OKSW OLSZTYN
- 8. HUSARIS GDAŃSK
KAT. OPEN 1 000 M (MEMORIAŁ DANIELA BRYDY)
- 1. GDAŃSKIE LWY SENIOR
- 2. DRAGON CHEŁMNO
- 3. STIEGELMEYER CHEŁMNO
- 4. AMBER SZCZECIN
- 5. GDAŃSKIE LWY JUNIOR
- 6. OKSW OLSZTYN
- 7. DRAKEN IŁAWA
- 8. HUSRARIS GDAŃSK
- 9. KOMENDA POWIATOWA POLICJI CHEŁMNO
- 10. 3 BDM CHEŁMNO
- 11.DRAKO WAŁCZ
- 12.GRÓDEK
- 13.MALBORSKIE SMOKI NOGATU MALBORK
- 14.SS MALBORK
KAT. AMATOR 200 M
- 1. PIOTR BUDOWNICZY
- 2. TROPS WOJT-BUD
- 3. SŁODKI SMOK MALBORK JUNIOR
KAT. FAN 200 M
- 1. GDAŃSKIE LWY JUNIOR
- 2. 3 BDM CHEŁMNO
- 3. DRAKO I WAŁCZ
- 4. GRÓDEK
- 5. DRAKO II WAŁCZ
- 6. MALBORSKIE SMOKI NOGATU MALBORK
Zdjęcia z XIV Chełmińskich Regat Smoczych Łodzi zobacz w naszej galerii: