Chełmno. Nowe stacje naprawcze dla rowerów i sygnalizacja świetlna w Chełmnie. Zdjęcia

Sygnalizacja świetlna to element inwestycji realizowany w ramach wytyczenia ścieżki pieszo-rowerowej przez miasto - od Plant Kolejowych przez ul. Dworcową, ul. Grudziądzką i ul. Biskupią do ul. Jastrzębskiego.

- O montaż sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu wnioskowała Komisja Bezpieczeństwa, Polityki Mieszkaniowej i Pomocy Społecznej Rady Miasta Chełmna - mówi Piotr Murawski, wiceburmistrz Chełmna. - Sygnalizacja wymuszona to zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. Mamy tam do czynienia z wyjątkowo słabą widocznością, a jednocześnie dużym ruchem. Montaż sygnalizacji zapewni bezpieczniejsze korzystanie z tego punktu przez wszystkich uczestników ruchu. Koszt całego zadnia - dokumentacja i realizacja ścieżki - to 200 tys. złotych - w tym koszt przejścia to 55 tys. zł, z współudziałem finansowym Starostwa Powiatowego w Chełmnie.