Z Bydgoszczy, zamiast do Warszawy, polecieli do... Budapesztu. Powodem silny wiatr

W Kruszwicy trzyosobowa grupa z Inowrocławia okradła sklep ze środków do prania. Zobacz video:

W czwartek (17.02.2022) rano samolot z Krakowa do Warszawy, a także nasze regionalne połączenie z Bydgoszczy do Warszawy nie przebiegło po myśli pasażerów. Obydwa samoloty musiały ze względu na szalejącą nad stolicą wichurą, wylądować na innym lotnisku. Najbliższe miejsce, w którym mogły wylądować bezpiecznie, to lotnisko w Budapeszcie na Węgrzech. Warto zaznaczyć, że węgierską stolicę od Bydgoszczy dzieli kilkaset kilometrów.