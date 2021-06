Z Chełmna do Grudziądza spłyną kajakarze. Z okazji 730.urodzin Grudziądza. Trwają zapisy chętnych

Spływ kajakowy Wisłą z Chełmna do Grudziądza zaplanowano na weekend poprzedzający urodzinowe wydarzenia.

W niedzielę, 13 czerwca chętni do wspólnego wiosłowania Wisłą zbiorą się w grudziądzkiej marinie, z której zostaną przewiezieni do Chełmna, gdzie rozpoczyna się trasa spływu. Długość trasy to 30 km. Planowane zakończenie spływu nastąpi w marinie ok. godz. 15.

Wpisowe na spływ wynosi 40 zł od osoby.

Świadczenia w ramach opłaty: kajak, kamizelka, woda, baton energetyczny, posiłek po zakończeniu spływu, opieka ratowników WOPR oraz transport autobusem z Grudziądza do Chełmna (miejsce startu spływu).