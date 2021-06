Grudziądz. Wszczęli awanturę w sklepie i zaatakowali policjanta, który próbował ich uspokoić

Cała sytuacja miała miejsce w ubiegłym tygodniu, a policjanci poinformowali o niej dziś (7 czerwca).

- Funkcjonariusz będący poza służbą zainterweniował w stosunku do dwóch mężczyzn, którzy wszczęli awanturę w jednym ze sklepów na osiedlu Rządz. W trakcie interwencji 47 i 45-letni mężczyzna zaatakowali policjanta. Funkcjonariusz obezwładnił najbardziej agresywnego i oczekiwał na przyjazd patrolu. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani. 45-latek z uwagi na stan zdrowia został przewieziony do szpitala na badania lekarskie, a 47-latek do policyjnej celi - relacjonuje podkom. Robert Szablewski, rzecznik grudziądzkiej policji.