Z Inowrocławia do Strasburga. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu w Parlamencie Europejskim

W ramach programu Euroscola uczniowie ze wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, krajów kandydujących i byłych państw członkowskich, spotykają się w Strasburgu , by debatować, zajmować stanowiska, negocjować, wprowadzać poprawki, głosować i wreszcie przyjmować rezolucje dotyczące autentycznych europejskich problemów. Uczniowie mogą zaznajomić się ze sposobem działania instytucji unijnych, porozmawiać o demokracji, prawach podstawowych i wartościach europejskich oraz wyrazić swoje zdanie temat decyzji podejmowanych na szczeblu Unii Europejskiej.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu po raz kolejny odwiedzili Parlament Europejski. Opiekunami wyjazdu studyjnego do Strasburga są Waldemar Wąśniewski i Tomasz Młynkowiak.

Historia lubi się powtarzać

W 2019 roku uczniowie "Konopy" wygrali wycieczkę do Strasburga . Na fali tego sukcesu kolejna klasa podjęła decyzję, że będzie startować w kolejnej edycji programu Euroscola. - Moja następna klasa w 2020 roku również wygrała taką nagrodę, ale w związku z pandemią nie pojechaliśmy. Tymczasem w lipcu odezwał się przedstawiciel biura Parlamentu Europejskiego w Warszawie i zaprosił do realizacji tej nagrody z obecną młodzieżą - mówi Waldemar Wąśniewski, nauczyciel historii i opiekun Klubu Europejskiego "Konopa".

Zwiedzanie Strasburga

W roli europosłów

30 listopada 24-osobowa grupa uczniów klasy III D społeczno-prawnej spędziła w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Bogaty program pobytu obejmował wystąpienie Przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli, spotkanie i dyskusję z wiceprzewodniczącym, któremu uczniowie z inowrocławskiego liceum zadawali pytania dotyczące działalności i przyszłości Unii Europejskiej. Ponadto wraz z młodzieżą z innych krajów uczniowie "Konopy" dyskutowali na temat cyberprzemocy oraz zaangażowania Unii Europejskiej w zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Młodzi Europejczycy poruszyli również temat przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego i wyzwań stojących przed tą instytucją w nowej kadencji. Wszystkie obrady uczniów toczyły się w języku angielskim na sali plenarnej, dzięki czemu licealiści mogli wczuć się w rolę europosłów i sprawdzić swoje kompetencje komunikacyjne w języku obcym.

Bogatsi o nowe doświadczenia

Wyjazd członkom Klubu Europejskiego "Konopa" ufundował Parlament Europejski jako nagrodę za zajęcie 6. miejsca w konkursie europejskim Euroscola. To duże osiągnięcie, ponieważ w szranki stanęło aż 268 drużyn. Dla przyszłych maturzystów była to wspaniała lekcja wzbogacająca wiedzę z podręczników. Opiekunami wyjazdu studyjnego do Strasburga są Waldemar Wąśniewski i Tomasz Młynkowiak.