Z okazji WOŚP zapraszamy na I rajd rowerowy szlakiem zwiniętych torów kolejowych w powiecie golubsko-dobrzyńskich

Będzie to pierwszy towarzyski rajd rowerowy po „zwiniętych” torach na odcinku Golub-Dobrzyń – Kowalewo Pomorskie. Wystartuje w niedzielę 30 stycznia o godz. 10 ze stacji Olkop przy ulicy PTTK w Golubiu-Dobrzyniu. Uczestnicy przed przejazdem wrzucają minimum 20zł do puszki WOŚP.

- Trasa przejazdu w sumie liczy ok 30 km, bo to gra 30 WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Na półmetku w Kowalewie gorącą herbata dla uczestników. Po zakończeniu przejazdu gorąca zupka dla uczestników (sponsoruje Dwór Fijewo). Ze względu na charakter trasy wymagany w pełni sprawny rower górski. Do Kowalewa jedziemy "śladem" torów, wracamy do Golubia-Dobrzynia drogami lokalnymi. Zapraszamy – zachęcają społecznicy z akcji Aktywny Golub-Dobrzyń i Golubsko-Dobrzyńskie Towarzystwo Rowerowe - GTR.