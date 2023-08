Z takiego powodu rozwiodła się Joanna Krupa. Mamy listę najczęstszych przyczyn rozwodów

Dlaczego Joanna Krupa rozstała się z mężem?

Według doniesień medialnych mąż Joanny Krupy jako przyczynę rozstania wskazał "różnice nie do pogodzenia". Jest to jednak bardzo szerokie pojęcie, często przywoływane w uzasadnieniach do rozwodu. Niedawno modelka w wywiadzie z VIVĄ postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Okazuje się, że ich uczucie po prostu zgasło: - Każdy przechodzi coś w życiu, nigdy nie masz gwarancji, że to będzie do końca życia - poinformowała modelka. I dodała: