Za nami Gala Sportu Akademickiego w Lublinie. Wielkie święto rodziny AZS!

– Bardzo się cieszymy, że jesteśmy na gali w Lublinie, gdzie miejscowy AZS obchodzi swoje stulecie. To szczególne miejsce i dobrze, że tu możemy pochwalić się swoimi osiągnięciami, a jest ich sporo, bo przecież za nami m.in. Europejskie Igrzyska Akademickie w Łodzi, bardzo dobrze Akademickie Mistrzostwa Polski. Chcemy podkreślić rolę lubelskiego okręgu, który funkcjonuje znakomicie, zarówno w zakresie rozwoju, jak i prezentacji sportu akademickiego oraz świetnej współpracy z zarządem głównym AZS. Wiem, że rektorzy lubelskich uczelni też ze sobą współpracują i stwarzają dobre warunki młodzieży do uprawiania sportu – mówił prezes AZS prof. Alojzy Nowak. Sponsorami AZS są m.in. PKN ORLEN i Grupa PZU, a działalność organizacji wspierają również Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

– Trzy edycje temu udało nam się wejść na pierwsze miejsce i ciągle je utrzymujemy. Jesteśmy z tego dumni. Nasz sukces polega na włączeniu studentów we wszystkie dyscypliny sportu. A oni, być może dzięki tym sukcesom, teraz zachęcają kolejnych. Większość z naszych reprezentantów, by nie powiedzieć, że prawie wszyscy to studenci, którzy po prostu bawią się sportem. Cieszę się, że mam ekipę, która potrafi w nich to wzbudzić – komentował rektor Politechniki Gdańskiej prof. Krzysztof Wilde.

Z kolei najlepszą uczelnią w klasyfikacji medalowej była Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. – Jest to wielka duma i zaszczyt, że w imieniu moich studentów mogę odbierać te medale. Chciałbym powiedzieć, że ten sukces nie jest zasługą naszych gwiazd, bo oni rzadko mają okazję startować w sporcie akademickim, bo rywalizują w najważniejszych imprezach światowych. Mamy jednak grono bardzo dzielnych studentów, zapalonych w rywalizacji sportowych, że oni zastępują naszych wielkich mistrzów i wypełniają te zadania – powiedział rektor katowickiej AWF prof. Grzegorz Juras.