Za nami I Brodnickie Prezentacje Ukraińskie. W trakcie spotkania zapowiedziano powstanie świetlicy dla dzieci ukraińskich i polskich

Liliia Zahnitko, wiceprezes Stowarzyszenia Pracy Społecznej w Bydgoszczy, organizująca imprezę, przekazała nam, że z inicjatywą organizacji I Brodnickich Prezentacji Ukraińskich wyszła mieszkająca w Brodnicy Anastasia Shepylenko, która chce promować ukraińską kulturę i wpierać ukraińskie dzieci w integracji. Liliia Zahnitko podkreślała, że członkowie stowarzyszenia chcą pokazać swoją kulturę, a tym samym zaprezentować Polakom swoją dobrą stronę. Stowarzyszenie Pracy Społecznej prężnie działa w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 62/1 i w tym mieście stowarzyszenie utworzyło m.in. świetlicę dla dzieci ukraińskich. W Brodnicy, jak zapowiedziano podczas niedzielnej imprezy, także taka świetlica dla dzieci ukraińskich i polskich ma wkrótce powstać.

Jak przekazała nam Anastasia Shepylenko, reprezentująca filię stowarzyszenia w Brodnicy, a od 7 lat mieszkająca z rodziną w Polsce, w Brodnicy jest obecnie ok. 20 ukraińskich rodzin z dziećmi. Sporo osób przyjeżdża tylko na kilka miesięcy, aby zarobić. Ukraińcy z Brodnicy i okolic, w tym z Golubia-Dobrzynia, Wąbrzeźna, Brzozia czy Kowalewa Pomorskiego regularnie spotykają się, aby najmłodsi członkowie ich rodzin znali kulturę i tradycje ukraińskie. Wspólnie pomagają sobie w adaptacji najmłodszych do życia w Polsce, w nauce języka, ale też dbają o to, aby dzieci ukraińskie pamiętały, skąd pochodzą i znały kulturę ukraińską.