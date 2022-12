Za nami IX edycja Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej. Za rok jubileusz [wideo]

Zaczęło się od panelu dyskusyjnego

Bo tym razem nieco zmieniliśmy formułę. Zaczęliśmy od dyskusji w gronie byłych i obecnych przedstawicieli resortu rolnictwa oraz innych osób, które odpowiadają za bezpieczeństwo żywnościowe w naszym kraju. Dyskusja była gorąca i pomimo tego, że wzięli w niej udział przedstawiciele różnych opcji politycznych, to wszyscy przyznali, że w tak trudnych czasach trzeba działać razem, by bezpieczeństwo żywnościowe nie zostało zagrożone.

Nagrodziliśmy laureatów konkursu Rolnik Roku 2022

A podczas gali nagrodziliśmy laureatów konkursu Rolnik Roku 2022 (zdjęcia obok). Kapituła zdecydowała, że w kat. gospodarstw do 100 ha zwyciężył Przemysław Kawula, który z żoną Iwoną prowadzi gospodarstwo w Frydrychowie specjalizujące się w produkcji mleka. Nasz laureat przyznał, że to właśnie żona przekonała go do udziału w konkursie: - Wygranej się nie spodziewałem!

Drugie miejsce w tej kategorii zdobył Cezary Grzegórski, z Brzeźna, który zajmuje się przede wszystkim produkcją warzyw. I to jemu przypadł także tytuł Innowacyjny Rolnik. Zdaniem pana Cezarego innowacyjny nie jest ten, kto dużo zapłaci za innowacyjną maszynę, ale ten, który szuka innowacyjnych rozwiązań, dopasowanych do potrzeb gospodarstwa. A on takich rozwiązań szuka i robi to z dobrym skutkiem. Wspólnie z kuzynem skonstruował m.in. pielnik.

Trzecie miejsce zajęła Monika Przychodzka z Plebanki, która zajmuje się produkcją mleka, a jej pasją jest wytwarzanie serów. Otrzymała także redakcyjne wyróżnienie przyznawane przez dziennikarzy „Gazety Pomorskiej” m.in. za działalność pozarolniczą, społeczną.

W kat. gospodarstw powyżej 100 ha pierwsze miejsce zajęli Barbara i Aleksander Pilarscy z Retkowa, którzy prowadzą prężnie działające gospodarstwo ekologiczne. Drugie - Mateusz Stachowiak z Rzemieniewic, który zajmuje się m.in. produkcją wołowiny, trzecie - Mariusz Słomski ze Starego Dworu, który na 120 ha uprawia rzepak, pszenicę, buraki, kukurydzę i warzywa.

Wyróżnienie dziennikarzy otrzymało KGW Krzekotowo.

Ryszard Kamiński, dyr. Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego - który od pierwszej edycji jest współorganizatorem tego wydarzenia - przypomniał, że gdy ponad dziewięć lat temu rozmawialiśmy o organizacji forum, nie przypuszczał jak bardzo ta impreza nabierze znaczenia w branży rolniczej.

A za nami już dziewiąta edycja, zatem za rok jubileuszowe forum. Do zobaczenia!