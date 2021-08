Za podręczniki znów trzeba sporo zapłacić, a niektórzy muszą kupić wszystkie nowe. Wydadzą nawet 700 zł!

Rodzice uczniów szkół podstawowych nie muszą martwić się o podręczniki, ponieważ dzieci dostają je ze szkoły (z wyjątkiem książek do religii). Tego komfortu nie ma w szkołach ponadpodstawowych. Rodzice tych uczniów muszą kupić wszystkie potrzebne podręczniki.

Uczniowie trzecich klas płacą najwięcej za podręczniki

- Gdy zobaczyłam, ile muszę zapłacić za podręczniki, złapałam się za głowę – mówi pani Bożena, mama 17-letniej Oli spod Bydgoszczy. - Rachunek wyniósł aż 700 zł! Niestety, wszystkie książki muszą być nowe, nie możemy kupić używanych.

Córka pani Oli należy do eksperymentalnego rocznika, który po wprowadzeniu reformy jako pierwszy nie poszedł już do gimnazjum, tylko do siódmej, a potem ósmej klasy szkoły podstawowej. Teraz ci uczniowie idą od września do trzeciej klasy i nie mogą korzystać z podręczników z poprzednich lat.