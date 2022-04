Za walkę z COVID-19 szpital w Grudziądzu otrzyma pieniądze na sprzęt. Umowę podpisano w urzędzie wojewódzkim

W Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz Maciej Hoppe, dyrektor szpitala w Grudziądzu podpisali we wtorek (26 kwietnia) umowy na sfinansowanie trzech inwestycji w grudziądzkim szpitalu:

Pieniądze na zakup tych urządzeń pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

Jednocześnie podpisano umowy na sfinansowanie zakupów i inwestycji w szpitalach w Chełmży, Mogilnie, Tucholi oraz Nakle i Szubinie.

Wojewoda podziękował szefom tych placówek medycznych za zaangażowanie w dotychczasową walkę z pandemią.

- Musimy być przygotowani na to, co może nas czekać, bo to, że dzisiaj ta choroba - COVID - odpuściła, nie oznacza, że na jesieni w jakimś stopniu nie wróci. Mamy świadomość, że tak może być i na to chcemy się tymi inwestycjami przygotować - mówił Mikołaj Bogdanowicz.