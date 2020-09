Zabawy z dziećmi w makaronie i w kolorowym ryżu? Takie rzeczy w gminie Książki w powiecie wąbrzeskim! Zobaczcie na zdjęciach!

Dwanaście mam z gminy Książki bierze udział w projekcie "Mamo, wyjdź z domu!!!"

Przypomnijmy, że podczas pierwszego spotkania, o którym pisaliśmy tutaj, mamy dzieci do 5. roku życia posłuchały lekarza pediatry, który opowiedział o szczepieniach ochronnych oraz wyjaśniał wątpliwości związane ze szczepieniami na grypę. Tym razem, w czasie spotkania 28 sierpnia, mamy z gminy Książki spotkały się z terapeutami Małgorzatą Słomską i Beatą Kujanek. Panie poprowadziły zajęcia sensoryczne dla dzieci w wieku od 1,5 roku oraz ruchowo-muzyczne dla tych trochę starszych, do 8 lat. Co robili najmłodsi uczestnicy spotkania? Wraz ze swoimi mamami dzieci bawiły się wśród kolorowego makaronu, pianki do golenia, mąki ziemniaczanej, barwionego ryżu, zabawek uwięzionych w kostkach lodu czy w żelu do włosów. Dzieci musiały sobie także poradzić na torze przeszkód, ułożyć klocki konstrukcyjne, a także kodować na dywanie.