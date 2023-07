Zabójczy komar tuż za naszą granicą. Oby wyjazd do cieplejszych krajów nie zakończył się tą gorączką

Słowacja, Niemcy, Chorwacja - komar jest bardzo blisko

W ubiegłym roku w całe Unii zgłoszono 1133 przypadki zakażenia ludzi wirusem Zachodniego Nilu. Aż 92 z nich zakończyły się śmiercią. Najwięcej zachorowań zgłosiły Włochy (723) i Grecja (286). Wirus przenoszony przez komary był również przyczyną zachorowań we Francji, Hiszpanii, Rumunii, Niemczech, Węgrzech, a także w Chorwacji, Austrii, Francji, Bułgarii , a nawet na Słowacji.

Jak się bronić?

Czym jest denga?

Denga to infekcja wirusowa wywołana przez wirusa dengi, przenoszona na ludzi przez ukąszenia zarażonych komarów. Choroba jest przenoszona przez komary.

Denga występuje endemicznie w ponad 100 krajach w Afryce, obu Amerykach, Azji Południowej i Południowo-Wschodniej oraz w regionie Zachodniego Pacyfiku. Częstość występowania dengi wzrosła dramatycznie na całym świecie w ostatnich dziesięcioleciach. Ofiarą wirusa zachodniego Nilu są najczęściej ptaki, ale coraz częściej również ssaki (np. konie). Około 80% zakażeń wirusem Zachodniego Nilu u ludzi przebiega bezobjawowo. Niestety co piąty z zakażonych ma objawy „gorączki zachodniego Nilu”. Nagle pojawia się ból głowy, złe samopoczucie, gorączka, ból mięśni, wymioty, wysypka, zmęczenie i ból oczu. Osoby starsze i z obniżoną odpornością są bardziej narażone na rozwój choroby. Nie istnieje obecnie żadna specyficzna profilaktyka ani leczenie przeciwko tej chorobie u ludzi.

Chikungunya - wiele tygodni bólu stawów

Okres wylęgania wynosi 2-5 dni. Objawy kliniczne choroby są zbliżone do gorączki denga. Przejawiają się ostrą gorączką (2-5 dni) z bólami głowy, bólami mięśni, wysypką i świądem skóry, po których następują długotrwałe bóle stawów kolanowych, skokowo-goleniowych oraz nadgarstków), utrzymujące się przez wiele tygodni lub miesięcy. U większości pacjentów objawy chorobowe ustępują w ciągu kilku dni, ale u niektórych mogą trwać przez długi okres, nawet do 2 lat, zwłaszcza bóle stawów. Wypadki śmiertelne to 1 na 1000, dotyczą głównie osób starszych.