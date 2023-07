Zabytki w Chełmnie i powiecie wypięknieją. Są pieniądze z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Do powiatu chełmińskiego trafi w sumie 3.048.700 złotych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytów. Program kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem też do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie jest przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami i może wynieść maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, minimalny wkład własny to 2 proc.

Ponad 2,5 miliarda złotych zostało przyznanych na realizację ponad 4 800 zadań w ramach I etapu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach programu finansowane są obiekty posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego. Ważnymi kryteriami wyboru projektów są wartość zabytkowa i kwestia oddziaływania społecznego, stąd w programie znalazły się budynki zabytkowe użyteczności publicznej. Złożono około 20 tys. projektów.