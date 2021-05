Zadłużenie polskich gospodarstw to już 33 mld zł, a będą potrzebne kolejne pieniądze na inwestycje

We wtorek 18 maja odbyło się kolejne posiedzenie prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Spotkanie tym razem dotyczyło problemów związanych z zadłużeniem polskich gospodarstw rolnych oraz potrzeby wsparcia rolników w związku z epidemią COVID-19.

Kredyty gospodarstw rolnych

- Zadłużenie kredytowe, czyli to w bankach polskich gospodarstw wynosi ok. 33 mld zł - podaje Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. - Niestety, powiększa się ilość gospodarstw, które mają kłopoty z obsługą swojego zadłużenia. Szacuje się, że ok. 6,5 tys. gospodarstw zaprzestało spłaty zaciągniętych kredytów, ok. 3,5 tys. jest w windykacji komorniczej.

- Zdolności kredytowe gospodarstw będą szczególnie ważne w najbliższym czasie, ponieważ według wszelkich danych, jakie rada przy prezydencie otrzymała już wcześniej, by spełnić oczekiwania konsumentów europejskich, wytyczne dotyczące Zielonego Ładu, rolnicy będą musieli inwestować w swoje gospodarstwa - uważa Jan Krzysztof Ardanowski. Wymienia tu inwestycje w nowe technologie, nowe maszyny, nowe urządzenia do uprawy czy siewu, ochronę roślin i robotyzację.