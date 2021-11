Zaginął senior z Włocławka. Bogumił Piątkowski wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił. Szuka go policja

Gdzie jest zaginiony Bogumił Piątkowski z Włocławka?

Komenda Miejska Policji we Włocławku poszukuje zaginionego Bogumiła Piątkowskiego. Mężczyzna ma 73 lata i na co dzień mieszka we Włocławku, przy ul. Pogodnej.

- Z ustaleń mundurowych wynika, że ostatni raz widziany był w godzinach popołudniowych, 15 listopada 2021 roku, kiedy wyszedł z miejsca zamieszkania. Od tego czasu do chwili obecnej nie powrócił do miejsca zamieszkania oraz nie nawiązał kontaktu z rodziną - informuje Komenda Miejska Policji we Włocławku.

Funkcjonariusze nadal poszukują zaginionego mężczyzny i apelują o pomoc.