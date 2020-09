Zaginęła 17-letnia Justyna z Torunia. Bliscy apelują o pomoc w poszukiwaniach

17-letnia Justyna Powierska w czwartek 3 września o godzinie 7:50 wyszła z domu przy ul. Hurynowicz w Toruniu. Miała dotrzeć autobusem nr 40 lub 34 do szkoły przy ul. Batorego 37 (Zespół Edukacyjnych "Blok"). Niestety, nie pojawiła się w szkole i do chwili obecnej nie powróciła do miejsca zamieszkania. Jak czytamy na facebookowej stronie SOS Zaginięcia, 3 września około godziny 8 zarejestrował ją monitoring autobusowy na ul. Świetopełka, natomiast ostatni raz była widziana o godz. 9.40, gdy wychodziła z domu swojego chłopaka przy ul. Wschodniej 46

Rysopis 17-letniej Justyny Powierskiej: