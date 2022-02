Zaginieni z Grudziądza i okolic. Na ich odnalezienie wciąż liczą rodziny. Jeśli macie jakieś informacje, policja prosi o ich przekazanie Aleksandra Pasis

Sebastian Grudziński, Damian Niedźwiecki, Patryk Niklewski, Paweł Czarnecki - to zaginieni, na których mimo upływu czasu od ostatniego znaku życia, czekają rodziny. Gdzie są? Czy ktoś ich widział od zaginięcia? Jeśli ktokolwiek posiada wiedzę co do miejsca ich pobytu proszony jest o kontakt z grudziądzką komendą policji pod numer 47 7545 221/222 lub 112.