Zaginione dzieci w Kujawsko-Pomorskiem. Nawet gdy dziecko znika na parę godzin, to i tak o parę za dużo

„Wyszedł z miejsca zamieszkania, nie informując nikogo, gdzie się udaje. Do domu nie powrócił. Nie nawiązał też kontaktu z rodziną”. Tak często zaczynają się komunikaty, dotyczące osób zaginionych. I często dotyczą one dzieci.

Jej rówieśniczka już parę razy uciekała z domu. Za każdym razem służby natrafiały na jej ślad. 24 stycznia br. dziewczyna powiedziała babci, że idzie do koleżanki. Przepadła, jak kamień w wodę. Do teraz jej personalia widnieją m.in. na portalu Fundacji Itaki Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Ponoć dzieciaki nie uciekają bez przyczyny. Czasami błahy powód pcha je do ucieczki, choćby ciekawość świata albo próba zemsty na rodzicach. Przeważnie jednak uciekają przed krzywdą lub upokorzeniem. Chcą być jak najdalej od biedy w domu, awantur rodziców, znęcania się psychicznego. I fizycznego tak samo.

Lato sprzyja ucieczkom. W sezonie wakacyjnym małolaty najczęściej są na gigancie.

KGP: - Zmniejszyła się liczba ucieczek młodych ludzi zarówno z domów rodzinnych, jak też z placówek rodzinno-wychowawczych. Nieznacznie wzrosła liczba uciekinierów ze schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Najliczniejszą grupę stanowią uciekinierzy w wieku 14-16 lat. Większość wywodzi się z miasta.

KGP: - Zaginięcia osób, które nie ukończyły 18 lat, stanowią przeciętnie 30 procent spośród wszystkich zaginięć w Polsce.

Droga przez most

Ola z Włocławka miała 16 lat, gdy zniknęła. Był 11 marca 2019. Wtedy nie pojawiła się w szkole. Spotkała się też z mamą (córka nie mieszkała z matką). Dziewczyna wracała przez most na Wiśle do domu. Napisała do koleżanki sms-a. Oto fragment: „Jeżeli wysłałam tę wiadomość, to znaczy, że odważyłam się odejść (...)”. Pies tropiący doprowadził policjantów do ostatniego filaru na moście. Dalej ślad się urwał.

W tym tygodniu, 25 maja, przypadał Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Oby jak najmniej było takich dzieci.