Zagraniczne wakacje Polaków 2021. Te kraje były najpopularniejsze w tym roku

Po rocznej przerwie Polacy ruszyli gremialnie na wakacje. Z raportu Polskiej Izby Turystyki „Zagraniczne wakacje Polaków 2021” wynika, że dzięki sezonowi letniemu branża turystyczna, a przynajmniej ta część, która oferuje wyjazdy zagraniczne, złapała oddech. Raport opiera się na danych zebranych od trzech multiagentów internetowych: Fly.pl, Travelplanet.pl i Wakacje.pl.

Mimo, że sprzedaż zagranicznych wakacji przez biura podróży ruszyła na dobre dopiero w maju, po zniesieniu krajowych obostrzeń, a do początków lipca niejasna była sytuacja związana ze swobodą podróżowania w Europie i na kierunkach uznawanych za tradycyjne cele wakacyjnych wyjazdów Polaków – zainteresowanie wypoczynkiem było tak wysokie, że prawie udało osiągnąć się wielkości podobne do lat sprzed pandemii. Nie zmieniły się też preferencje Polaków. Królują Turcja i Grecja. Do najpopularniejszych regionów należały w tym sezonie Riwiera Turecka, Słoneczny Brzeg i wyspy greckie: Kreta, Rodos, Korfu. Swoją pozycję w rankingu poprawiły egipskie kurorty, co odzwierciedla wysoką pozycję tego kierunku – Hurghada i Mars Alam.