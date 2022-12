Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w lipnowskim szpitalu jest na miarę XXI wieku!

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w lipnowskim szpitalu przeszedł kompleksową modernizację. Koszt wykonanych prac wyniósł 5 672 415 zł. Dwa odcinki, A i B, lśnią nowością. To rzeczywistość na miarę XXI wieku!

Przeprowadzono modernizację Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szpitalu Lipno. Zmieniły wygląd dwa odcinki, A i B, przeznaczone dla osób przewlekle somatycznie chorych. Na remont czeka trzeci odcinek, gdzie przebywają osoby psychicznie i nerwowo chore.

Dwa wyremontowane odcinki dysponują 80 miejscami. Zostało wymienione dosłownie wszystko, łącznie z węzłami sanitarnymi i całą armaturą. Łazienki przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Personel ma do dyspozycji podnośniki, które ułatwiają wykonywanie czynności higienicznych. Sale są maksymalnie trzyosobowe z monitoringiem, klimatyzacją i z zamontowanymi parawanami. Dzięki temu wszystkie zabiegi higieniczne są wykonywane z zachowaniem pełnej intymności pacjentów.

- Warunki są naprawdę bardzo dobre – stwierdza lek. med. Iwona Misiak, dyrektor ds. medycznych Szpitala Lipno. - Dysponujemy nowoczesną salą rehabilitacyjną i zatrudniamy sześciu rehabilitantów, którzy zajmują się wyłącznie pacjentami ZOLu. Prowadzona jest też terapia zajęciowa. Okres oczekiwania na miejsce jest bardzo długi, bo przybywa ludzi cierpiących na zespoły otępienne i choroby przewlekłe. Nasze społeczeństwo się starzeje i zapotrzebowanie na tego typu opiekę rośnie.

Koszt przeprowadzonych prac wyniósł 5 672 415 zł przy dofinansowaniu ze środków unijnych w wysokości 2 609 910 zł. Wsparcia rzeczowego udzieliły także wszystkie samorządy gminne powiatu lipnowskiego oraz samorząd powiatowy. Dzięki nim zakupiono m.in. nową pościel i zastawę stołową z poliwęglanu.

- Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim wójtom i burmistrzom oraz staroście, którzy nie pozostali obojętni na nasz apel – mówi dyrektor Iwona Misiak. – Pomogło nam również Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie. Cieszę się, że dostrzegają potrzeby osób chorych.

W planach jest utworzenie kolejnego odcinka. Miejsce na ten cel jest – trzeba tylko rozpocząć remont i negocjacje z Narodowym Funduszem Zdrowia, który przy wizytacji wstępnie wyraził na to zgodę. Powstałyby kolejne miejsca dla chorych.

Szpital Lipno ubiega się również o opiekę wytchnieniową dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Mogliby oni umieścić tam niepełnosprawnego członka rodziny na czas swojego urlopu czy konieczności poddania się zabiegowi operacyjnemu lub innemu leczeniu. – Złożyliśmy już projekt do Ministerstwa Zdrowia i czekamy na decyzję wojewody – kontynuuje dyrektor Iwona Misiak. – Dla opiekunów osób niepełnosprawnych byłaby to bardzo duża pomoc.

W tej chwili należy się cieszyć z zakończenia prac na tych dwóch odcinkach. Ich wygląd robi ogromne wrażenie, a pacjenci mają zapewnioną opiekę na najwyższym poziomie.